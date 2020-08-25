新北市推動「智慧停車2.0系統」，利用科技停車柱控管，釋出校園周邊限時禁停的車格，提供家長約6分鐘離車接送孩子上學，民眾反應熱烈，新北市長侯友宜25日宣布，將擴大到托幼、托老等機構。

侯友宜表示，「便民、智慧、照顧」是新北市停車策略三大主軸，4年內將投入總工程經費123億元，新建30座全智慧停車場，創造1萬256個汽車位及3579個機車位，並請交通局積極爭取前瞻基礎建設計畫闢建全智慧停車場。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，交通局去年9月在永和區永平國小、板橋區文德國小試辦智慧停車科技管理，在兩校家長接送區路側設置停車柱，以及高位視訊等智慧科技系統，於上、下學尖峰禁停時段的家長接送區停車格有6分鐘允許停車時間，讓家長安心接送幼兒童，再也不用擔心車輛違停被開單拖吊，並讓車位公平分享給需要的人。

許芫綺說，試辦以來，獲得家長好評，已計畫今年12月底於汐止區秀峰高中、板橋區海山國小及林口區新林國小周邊路段擴大實施外，未來將擴及托幼、托老等機構，讓家屬也能安心接送。

交通局表示，未來持續精進停車服務及運用最新科技，朝向路側設備結合收費管理、資訊平臺與多元支付等多功能智能管理，建立新北智慧交通城。

(中時 )