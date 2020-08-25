觀音手捧蓮花代表慈悲斷除一切苦厄，保佑築路平安及往來旅人，至今已有103年歷史。（錐麓古道響導雪巴提供／羅亦晽花蓮傳真）

錐麓古道是太魯閣國家公園境內唯一的史蹟保存區，太管處呼籲遊客珍惜維護園內古道、設施與地景生態。（錐麓古道響導雪巴提供／羅亦晽花蓮傳真）

太魯閣國家公園錐麓古道山壁上的百年白衣觀音像，主要保佑築路平安及往來旅客；未料24日有嚮導帶隊經過準備解說其歷史，見觀音像臉頰及雙眼遭刮，拍照發文後，網友紛紛撻伐「太可惡」、「不怕遭報應嗎？」太魯閣國家公園管理處25日證實，將針對近3天入園者列冊嚴查，若發現破壞者，將依「國家公園法」開罰3千元。

太魯閣國家公園管理處副處長陳乾隆表示，看到百年觀音像遭破壞令人痛心，目前已加派人力巡查勸導，將列冊清查近3天入園者，若發現破壞者，依違反國家公園法開罰，由於觀音像尚未列入文資，暫時屬於公有財，遭破壞毀損只能開罰3千元。

太管處表示，錐麓古道原先2週巡查周遭環境設施一次，最近一次未發現遭破壞，也沒有接獲民眾反映，此次觀音像遭破壞，應是遊客惡作劇，會先盡量以布擦拭恢復原貌。

錐麓古道是太魯閣國家公園境內唯一的史蹟保存區，屬合歡越嶺古道殘存遺跡，而白衣觀音像是日本人在1914至1915年間，拓寬古道小徑開鑿而成，長年守護山林；太管處強調國家公園富有臺灣自然與人文資源，呼籲遊客珍惜維護園內古道、設施與地景生態。

(中時 )