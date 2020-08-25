楊冪曬早餐菜單讓網友傻眼。（圖／翻攝自楊冪微博）

33歲大陸人氣女星楊冪擁有細緻五官和性感身材，一舉一動都受到外界關注，甚至被封為「帶貨女王」，食衣住行穿搭無不引來粉絲討論。最近她利用自己影響力參加不浪費食物的「光盤運動」，PO出早餐前後的照片，網友發現她所謂的早餐竟只有5顆餛飩，只吃這些就得應付一個上午的工作量，粉絲直呼女明星果然不好當。

楊冪恢復單身後，多次被傳和小兩歲的魏大勛交往，兩人先被拍到穿情侶鞋約會看展覽，男方僅鬆口認兩人是好友，後傳出女方不滿男方炒作情變，今年4月兩人又被拍到在飯店門口甜蜜吃冰，之後一起上樓，關係不言而喻，最近兩人被拍到疑在橫店同居，穿著情侶裝出入同一所大廈，似乎和好。

而對這一切緋聞，楊冪始終閉口不答，最近她在微博發起響應「光盤運動」，提醒大家注意餐桌文明，謹慎用餐，不要浪費食物，並曬出用白色湯碗吃5顆餛飩以及吃完剩下空碗的照片，網友回說：「好的，一起光盤行動」、「你就吃五個餛飩」、「？？？？太少了吧」、「果然是仙女，只吃這些就飽」。

(中時新聞網)