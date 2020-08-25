雖然美國總統川普24日獲共和黨全國代表大會正式提名競選連任，但先前已有多位共和黨籍的前國安官員集體跳槽支持拜登、或者表明不支持川普後，連共和黨全國委員會前主席斯蒂爾也宣布加入反對川普團體「林肯計畫」，作為該團體的資深顧問，為當前加入反川同盟成員中，最引人注目的一位。

據《國會山莊》（The Hill）報導，第一位非裔共和黨主席曾在2009年至2011年期間擔任共黨黨主席的斯蒂爾（Michael Steele）不僅是第一位非裔共和黨主席，並在任期內替共和黨在參議院及眾議院內多添席次。不過如今他表示，「坐在白宮橢圓辦公室『堅毅桌』後椅上的那個人，永遠比任何政黨還要重要」，但在川普自戀性格下，不停散播恐懼與仇恨，只讓美國帶來混亂與困惑。

斯蒂爾表示，至今的領導人，比任何時期都還要重要，而他也很榮幸可以參與重組國家的議程，再一次替他的政黨挺身而出，而與「林肯計畫」合作有助於修復「堅毅桌」後椅上的人，應該有的願景。

「林肯計畫」（Lincoln Project）共同創辦人威爾森（Rick Wilson）也歡迎他的加入。表示許多有原則的共和黨人早已拒絕了川普以及川普主義，但少數像威爾森擁有如此耀眼的競選戰績。威爾森在2010年的美國國會中期選舉中，共和黨大獲全勝，從民主黨手中奪回了63個眾議院席位和6個參議院席位，創下了自1928年最佳競選成績。

(中時新聞網)