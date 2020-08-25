王瞳甫升格人妻，近期回歸民視八點檔《多情城市》，透露每天時間都給劇組，空檔就跟老公艾成上教會，她說很珍惜、也很滿足現在生活，會把日子過好。日前她和劇組上民視娛樂節目《娛樂超skr》，才想起今天是七夕情人節，近期享受新婚生活的她，透露婚後艾成每天都把新家整理的很乾淨，工作回家都非常滿足跟踏實，對她來說節日不重要，但每天生活得像過節也很棒。

《多情城市》演員群王瞳、蘇晏霈、黃文星、Gino、王凱、許仁杰、張家瑋、邱子芯等，參加《娛樂超skr》的「七夕情人節企劃」，接受情人節的考題過程笑料不斷。開場時主持人小路突然cue「前後坐是CP組合」，GIno霸氣牽起王凱的手，讚嘆「第一次拍戲可以牽到這麼厚實的手，我ok」，Gino更劇情發展BL劇也是很好題材，在八點檔中算是突破。

張家瑋在節目中抱怨，黃文星的對手戲有蘇晏霈的時候，都沒有把她放在眼裡，讓她很受傷，而劇中蘇晏霈老公的王凱則趁機抱屈說「晏霈也沒有把我放在眼裡」，主持人阿甘忍不住說「今天是七夕情人節特企，怎麼變成分手擂台」。戲裡演活惡男的黃文星說，因為角色太壞，「那陣子有空就發小孩合照」，被王凱虧「打溫馨牌」就對了，被問到七夕怎過？黃文星說剛好這幾天戲份不多，可以帶老婆小孩吃美食，把情人節當家庭日。

《多情城市》劇中舉辦多次婚禮，主持人問演員共有幾次，還提示答案是「偶數」，沒想到蘇晏霈跟王凱兩人不顧旁人直接寫上5次，被眾人圍剿說「你是劇中結婚太幸福了喔」，但現實生活單身的蘇晏霈表示這種浪漫的節日越多越好，跟姐妹們一起過也很好。

《多情》CP組合上節目玩遊戲笑翻全場。（民視提供）

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