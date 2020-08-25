高雄市長陳其邁24日上任，市府局處團隊遭批評是派系妥協，國民黨高市議員邱于軒表示，「花媽愛將」史哲高居副市長職位，「阿舅回來了」陰影迴盪，她呼籲陳其邁擺脫陳菊、新潮流的利益結構，走出「邁Style」。

陳其邁正式走馬上任，就職典禮上，他要求局處首長謙卑執政，不過，因團隊成員有不少是菊系及海派人馬，遭外界質疑是派系妥協，綠營議員林智鴻出面緩頰，認為應看到每個人的專業、過去的行政經驗、對城市的付出，這才是市民最大福氣，「這樣的視角（派系）眼界太小了！」

然而，藍營仍認為，陳其邁執政初期，很難擺脫派系平衡考量，國民黨議員邱于軒表示，她對未來的新團隊有三個期許，首先是過去花媽執政，縣市差異很大，她的選區在原縣區的林園、大寮，希望陳其邁團隊正視此問題，好好規畫縮短城鄉差距。

此外，花媽執政留下來的財政負擔，高市府負債3000多億，陳其邁未來如何做出財務規畫，關係到市政能否順利推動，這是陳其邁無可避免需要面對的課題。

最後，邱于軒期許新市府團隊擺脫花媽施政的陰影，並解構新潮流在高雄的利益結構，畢竟2018年陳其邁會敗選，就是因為菊市府施政無利造成市民怨聲載道，結果花媽愛將史哲又回鍋當副市長，「『阿舅回來了』的陰影在市民心中迴盪」，她認為陳其邁必須擺脫派系，才能真正走出「邁Style」。

(中時 )