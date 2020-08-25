傳統七夕情人節，25日臉書各大粉專都發文祝福。台中市議會民進黨團總召陳世凱卻發現，台中市警察局的粉絲專頁TCPB局長室，以1名警察賞人巴掌的圖片發文，讓他覺得非常不合適。台中市警察局指出，對於外界意見，警察局虛心接受，未來貼文將更審慎考量。

陳世凱表示，逢年過節，各大臉書小編發揮創意慶祝、祝福都無可厚非，但還是必須考量內容適不適合。他擔憂警察的形象是在守護市民免於犯罪，杜絕暴力、傷害等行為。

陳世凱說，但台中市警察局在七夕情人節臉書上，卻發文因為情人節不想被放閃，於是甩人家一巴掌，恐怕會有誤導大家對看不順眼的事情，直接以暴力解決的意象。這種作法無法建立人民保母親民的形象，更可能會破壞執法機關的威信，台中市警察局應研究檢討一下，這樣的發文是否妥適。

台中市警察局強調，該貼文是以網路常見的蝙蝠俠漫畫梗圖為基礎進行二創改編，是以幽默手法加上民間宗教信仰，表達對於七夕情人節的不同觀點，並無暴力意涵；對於外界意見，警察局虛心接受，未來貼文將更審慎考量。

(中時 )