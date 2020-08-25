1名羅姓豬肉攤販，去年9月12日突然從泰國進口18000顆椰子，不尋常舉動引發北市警方關注，經監控椰子抵台後前往基隆海關搜查，警方在貨櫃中後段處，發現52塊暗藏的海洛因磚，約重17公斤市價超過1億元，另循線逮捕幕後操控的葉姓、張姓毒販，新北地院審理後，因無積極證據證明2人實際獲取報酬，因此依運輸第一級毒品罪判羅男徒刑5年6月、葉男徒刑6年6月，可上訴。

警方在2019年9月間接獲線報，58歲的羅姓豬肉攤商，突然從泰國訂購2052箱，總數1萬8000顆的椰子，專案人員懷疑羅可能利用水果販毒，經循線追查，由新北地檢署檢察官陳詩詩指揮，率同北刑大偵三隊、文山第一分局、保三總隊第一大隊，前往基隆港檢查椰子。

檢警利用緝毒犬破獲藏在椰殼內的52塊海洛因磚。（中時資料庫）

專案人員起初懷疑毒品藏在椰子內，用西瓜刀將椰子一顆顆剖開，但剖了上百顆椰子卻一無所獲，最後找來緝毒犬協助，在貨櫃中後段處，發現多個混在椰子裡的可疑茶葉包裏，這才循線起獲海洛因毒品。

檢警隨後約談羅姓肉販到案，羅卻辯稱自己只有進口椰子，不知裡面混入毒品，還說因為賣豬肉利潤有限，想兼賣椰子多賺一點，但不為檢警採信，專案人員經循線追查，事後在新北市逮捕幕後操控的40歲葉姓主嫌及張姓共犯。

但羅、葉男審理期間堅決否認走私毒品，羅自承自己到泰國指示是去看椰子工廠，只要進口一顆椰子就有2元利潤，而對方說只要需他的身分證、地址，其餘都有人專辦，根本不知道是走私毒品。葉則強辯只是協助報關，但不獲法官採信，但也無積極證據確認2人收到款項，因此依運輸第一級毒品罪判羅男徒刑5年6月、葉男徒刑6年6月，可上訴。

(中時新聞網)