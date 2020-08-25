台積電(2330)持續投資新廠、擴充產能，台積電營業組織資深副總經理秦永沛表示，5奈米將持續擴產，同樣位於南科的3奈米廠正興建中，並決議2奈米將座落在新竹廠區，目前正在取得土地。

台積電線上技術論壇今天登場，秦永沛說，台積電持續不斷投資新產能、擴充產能及提升製造能力，致力成為全球邏輯產品長期且最值得信賴的技術及產能提供者。台積電每年投資100億美元，確保產能居於全球第1。

台積電先進製程產能自2016年至2020年以年複合成長率28%逐年成長，秦永沛表示，台積電2018年導入7奈米量產，因客戶需求非常強烈，台積公司快速提升7奈米產能，今年7奈米產能將較2018年成長超過3.5倍。

今年台積電5奈米進入量產階段，秦永沛指出，位於南科的晶圓18廠1至3期是5奈米量產基地，其中，1、2期已開始量產，3期正在裝機，預計2022年5奈米產能將較今年增逾3倍；台積公司南科晶圓18廠的4至6期，規劃為3奈米量產基地，目前正興建中，南科廠區也將新建特殊製程與先進封裝廠。

台積電持續致力提升製程保持領先優勢，台積電新竹廠區研發中心已開始興建，預計2021年完工，未來將投入2奈米及更先進技術的研發；新竹廠區也預計是2奈米的生產基地，目前正在進行取得土地。

秦永沛表示，台積電每年投資100億美元擴充產能；提供的產能高居全球第1，並大幅超過第2名公司3倍以上。

在極紫外光(EUV)技術方面，秦永沛表示，台積電EUV機台占全球比重達50%。特殊製程技術方面，2015年占總產能約38%，今年特殊製程產能將較去年成長10%，將占總產能比重達54%。

(時報資訊)