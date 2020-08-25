揮別6月辦慈善賽新冠肺炎病毒檢驗呈陽性、複檢呈陰性的風波，世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）來到美國紐約備戰美國網球公開賽，在美網熱身賽的西南網球公開賽，球王兩次因為頸部不適請防護員進場按摩，出現7次雙發失誤，兩盤比賽也都面臨一個破發球局落後劣勢，但他克服危機，靠著比賽尾聲連拿4局，最終7比6（7比2）、6比4收下勝利。

這是喬柯維奇在全球受到新冠肺炎疫情影響後，相隔6個月第一場ATP巡迴賽，原本他也報名雙打要找些比賽手感，不過因為頸部不是，決定退出雙打、先專心單打，也將個人2020球季戰績推進到19勝0敗，美網也要尋求在近8場四大賽第6座冠軍。

不只喬柯維奇，幾位參加西南網球公開賽的球星狀況都不是很好，大會男單第2種子提姆（Dominic Thiem）直落二飲恨世界第32名的塞爾維亞選手克拉吉諾維奇（Filip Krajinovic），且整場比賽只拿到3局；第5種子小祖維瑞夫則發出11雙發失誤，其中5次出現在他最後兩個發球局，最終不敵英國名將莫瑞（Andy Murray）。

小威廉絲為自己的好球吶喊加油。（美聯社）

女子組賽事，小威廉絲（Serena Williams）與大坂直美都是贏得辛苦，小威還面臨了一場漫長的苦戰，最終7比6（8比6）、3比、7比6（7比0）力克荷蘭女將露絲（Arantxa Rus），賽後小威笑著表示：「我在腦海想像有觀眾為我加油，所以感覺場邊還是有球迷看比賽。」

(中時 )