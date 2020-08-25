日本男星三浦春馬7月份於家中身亡，結束短短30歲的生命，而他的離開也令不少圈內好友及合作演員相當悲慟。其中，與他戲裡戲外情同父女的9歲小童星稻垣來泉，在三浦離世後便沒再更新IG，事隔1個多月她才貼文表示「至今心情還無法平復也不敢兩人的合照」，吸引大批粉絲湧入留言。

在去年的電視劇《TWO WEEKS》中，與三浦春馬飾演父女的小童星稻垣來泉，在拍攝期間因十分受到三浦春馬的疼愛，也將他當成爸爸一樣看待，三浦去年來台宣傳該劇並舉辦見面會時，他還大方展示手機畫面證明兩人的好感情，就連伴手禮也不忘來泉的份。劇組人員也透露，兩人在片場經常玩在一起，三浦還會抱著來泉看電視，有時候就連動作都一樣，完全把她當成親生女兒般看待。

在 Instagram 查看這則貼文 稲垣来泉 公式（@kurumi_inagaki）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 23 日 上午 6:09 張貼

三浦春馬離世後，不少粉絲十分關心來泉的心理狀況，擔心她受不了這樣大的衝擊，但經過1個多月的沉澱，來泉終於PO文痛訴這段時間的狀態，她除了感謝大家的關心之外，也表示自己到目前都還無法平復混亂的思緒好好寫下自己的心情，也無法看兩人的合照，只希望三浦春馬還能再抱抱她、摸摸她的頭和她聊天，但想著想著又會淚流滿面只能試著不再去想。網友看到後也紛紛為她加油打氣，希望她收拾好情緒再出發。

在 Instagram 查看這則貼文 稲垣来泉 公式（@kurumi_inagaki）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 14 日 上午 12:36 張貼

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)