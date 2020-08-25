臉書昨（24）日突然封鎖一個有百萬名成員、批判王室的臉書社團，稱是受到泰國政府施壓，今（25）日臉書又表示泰國政府施壓違反國際人權法，宣布將對曼谷採取法律行動。

臉書和泰國政府槓上了，路透社報導，臉書昨日晚間無預警封鎖批判泰國王室、君主制度的臉書社團「Royalist Marketplace」，禁止任何用戶進入社團瀏覽內容，臉書在頁面上指出，「根據泰國數位經濟與社會部（Ministry of Digital Economy and Society）的法律要求，已限制用戶在泰國境內進入這個社團。」

臉書突然封鎖社團，遭「Royalist Marketplace」創辦人帕維（Pavin Chachavalpongpun）批評是對泰國政府低頭。

不過事隔一日，臉書今日回應，將對泰國政府的施壓採取法律行動。據美國有線電視新聞網商業頻道（CNN Business）報導，臉書提供的聲明稿指出，「在仔細檢視過後，臉書認定是被迫限制用戶瀏覽泰國政府視為違法的內容。」

臉書指出，泰國政府施壓，威脅要對臉書在泰國的代表提起刑事訴訟，因此才會限制用戶瀏覽部分政治言論的權限，不過「這類要求非常嚴重」，「違反國際人權法，並且會對用戶的表達自由形成寒蟬效應」，「我們致力於保護與捍衛所有網友的權利，並且對這個請求提出法律挑戰。」不過臉書並未說明將採取何種法律行動。

「Royalist Marketplace」是由流亡日本的泰國知名異議學者帕維於今年4月所創立，該社團至今吸引超過百萬人加入。帕維表示，社團是實現民主的過程，是成員自由發表言論的地方。

泰國有相當嚴格的冒犯君主罪法律，禁止民眾誹謗國王、王后、王儲以及攝政王，一旦被定罪，恐被判處15年有期徒刑。

(中時新聞網)