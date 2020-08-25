台灣刑事局聯手美國聯邦調查局（FBI），破獲市價逾2700萬、俗稱「黃花膠」的加利福尼亞灣石首魚乾魚鰾。此石首魚已被列為瀕危，不肖份子覬覦暴利，從美、墨走私來台，再趁機轉售大陸，引起美方高度關注。中醫師指出，「黃花膠」營養成分高，坊間甚至有人視它為「壯陽聖品」，是華人偏愛的高級食材。

魚鰾是魚的輔助呼吸器官，透過魚鰾膨脹、收縮，控制魚在水中升降。許多魚種（如黃魚）的鰾都可以做成「黃花膠」，由於新鮮魚鰾保存不易，一般都是曬乾後再料理，主要拿來燉湯，味道相當鮮美。

台灣基層中醫師協會理事長陳潮宗表示，「黃花膠」就是一種海鮮，富含膠原蛋白，對女人來說，具養顏美容功效；由於賀爾蒙多，有些男人視為壯陽寶物。一般賣南北貨的乾貨店都買得到，但「加利福尼亞灣石首魚」的可就相當稀少，他推測有心人士鋌而走險，是為了規避高額關稅。

「加利福尼亞灣石首魚」，又名「加州犬型黃花魚」、「麥氏托頭石首魚」，因生長緩慢，加上商業化捕捉，族群數量銳減，已列入高度瀕危物種，我國也已將牠列為瀕臨絕種野生動物。

(中時新聞網)