前副總統呂秀蓮今在臉書分享網路投書表示，馬英九前總統說過「首戰即終戰」，予人隔海呼應之感。但如果大多數國人同胞對時局漠不關心，目前戰情比疫情更緊迫，「我們需要『國防部的陳時中』」，隨時向國人解說兩岸局勢的變化，以提升全民國防意識，「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」，不是嗎？

呂秀蓮今在Yahoo論壇，以「兩岸開打，Are you ready？投書指出，如果近幾個月來你對國際局勢，尤其兩岸關係漠不關心，那你就真的被「溫水煮青蛙」了。

她說，最近半年是1958年金門823砲戰以來，人民解放軍最耀武揚威的時候，美國前太平洋司令部的情報專家也認為今後十年「令人憂患」（decade of concern）。 今年農曆春節至今，共軍在台海動作不斷。 至於我國軍因應中國軍事挑釁，國防部則修訂的「國軍經常戰備突發狀況細則」因應。

她說，川普總統為了回敬中國爭霸，對於人民解放軍採取「極限施壓」，無論在南海或台海，共軍所至，美軍如影隨形，還高調讚美台灣，並放寬軍售。更值得注意的是，美軍EP-3E偵察機一直在台灣西南方空域巡弋，並且逼近中國沿海地區，甚至北上浙江或上海，而B-1B超音速戰略轟炸機也進逼中國「東海防空識別區」，最近距離廣東福建92.95公里，幾乎兵臨中國東南沿海。

她說，此外，美國擬定「南海戰略態勢感知計畫」，航母戰鬥群雷根號巡守南海，而美利堅號兩棲突擊艦也一同航行。「五眼聯盟」已邀日本參加，成為「六眼」，而印太安全聯盟更有紐澳印度及南海周邊共13國聯合軍演，比當年八國聯軍的陣容還更可觀。

她指出，受過八國聯軍奇恥大辱的中國，在北戴河會議後決定「識時務者為英雄」，宣布「三軟三硬」，解放軍絕對不會開第一槍。一方面畏懼川普為勝選連任必不擇手段，另方面中國遍地成災， 中國早已陷入空前的內憂外患。

她認為，在這場中國龍與美國鷹爭霸的「修昔底德」戰役中，北京維持「鬥而不破」，只要暗中支持民主黨拜登當選，川普下台，龍爭鷹鬥的戲碼重來，中國自恃仍有勝算把握。

她說，然而就川普而言，中國肺炎使川普飽受民怨又拖垮民生經濟，使他連任之路佈滿荊棘。此仇非報不可，尤其一旦落選，就再無機會報仇，勢必卯足全勁「鬥而求破」。因此有人推斷川普會在投票日之前製造「十月驚奇」，向中國開戰。

她說，美國前CIA副局長莫瑞爾的預警、中國中央廣播電視總台「海峽時評」發表一篇極盡挑釁囂張的評論以「武統」恐嚇：「解放軍的實力、信心與決心決定『武統』，一旦觸發，首戰即終戰。」

她說，在此之前馬英九前總統說過「首戰即終戰」，語意不明，予人隔海呼應之感。但如果大多數國人同胞對時局漠不關心，年輕朋友沉湎在網路kuso，尤其還有人包容庇護「中共同路人」，一旦兩岸開打，他們在台灣裡應外合，後果不堪設想。

(中時 )