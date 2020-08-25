25日彰化溪湖一名農民，在自家農田旁發現1條長約180公分的雨傘節，讓他大吃一驚，擔心蛇會跑到自己的農田裡。

每年五月開始氣溫回暖，天氣逐漸轉成炎熱潮濕氣候，也是蛇等爬類類開始活耀的季節，25日彰化溪湖一名農民，在自家農田旁發現1條長約180公分的雨傘節，讓他大吃一驚，擔心蛇會跑到自己的農田裡；消防隊表示，民眾遇到蛇勿驚慌、慢慢離開並通報警消，切勿自己動手以免發生危險。

農民楊先生表示，今天清晨5點多買完早餐，準備到自家位在番婆里顯光路附近的農田工作，沒想到竟然會在路上遇到蛇，一開始先看到草叢不自然的晃動，靠近一點查看，沒想到竟是2條雨傘節，牠們盤繞再一起，可能是在求偶交配，嚇得他倒退三步。

楊先生說，農地出現蛇算是稀鬆平常，但以往多半是無毒的錦蛇或臭青母，這種劇毒的雨傘節還是頭一次，而且還這麼大隻，且在自家農田旁發現，讓他擔心如果跑了過來，不小心碰到咬人，後果可能不堪設想。

彰化縣消防局第三大隊大隊長施順仁表示，平地發現高山蛇類在以往算是罕見，以往可能高山蛇種躲在木頭裡，一起運往市區平地，才會發現，但現今可能人類飼養等等原因，高山蛇類在野生平地都不難發現。

施順仁說，而通常蛇稀少會主動攻擊人類，民眾若發現切勿驚慌，慢慢離開即可，也可在看得到蛇的動向下，通報警消或動保處等前往捕抓，切勿自己動手以免發生危險。

(中時 )