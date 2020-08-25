台南七夕限量文創商品「月老香水」一上市就大受歡迎，賣到缺貨。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

今天是七夕，妝乎水水豈能少了香水？台南市文化局推出台南月老限定香水，是與百年歷史的明星花露水合作，一上架就被搶購一空，造成話題，上周五一度將所餘少數存貨補貨上架，半日時間就秒殺完售，供不應求，詢問電話不斷，文化局表示已立即安排生產補貨，預計9月初才能到貨，想的民眾要耐心等候。

月老限定香水除了產品設計感頗受好評外，加上今年「台南七夕愛情嘉年華－老派約會」活動推播宣傳，在月老、七娘媽加持下，造成搶購風潮。

文化局長葉澤山表示，七夕限量文創商品「台南限定月老香水」一上市即大受歡迎，除了與具百年歷史的臺灣經典品牌香水「明星花露水」合作，品質及知名度上大家相當信賴及熟悉外，為兼顧傳承經典及文化紀念價值，產品包裝上以「掌管世間姻緣的神祇」－月老與七娘媽為設計主軸，果然受到青睞。他強調，文化局已向追加訂單，並請廠商盡快生產補貨，也請各位喜愛與支持「月老香水」的民眾們耐心等待。

(中時 )