歐陽妮妮、張書豪、蔡黃汝（豆花妹）、張捷主演《腦波小姐》，25日七夕情人節曝光懸疑「親吻篇」預告，4人劇中陷入「四角愛戀」，張書豪對歐陽妮妮說，「天空一直都很大，只是你沒去看。」張捷則對歐陽妮妮坦言，「我想更了解你，不被了解是很孤獨的。」蔡黃汝劇中飾演張書豪青梅竹馬，甚至對歐陽妮妮下馬威，還飆罵她「神經病」。

張書豪透露，和張捷自電影《九降風》結識至今，交情好到幫組「最強求婚團」助陣張捷求婚，這回在《腦波小姐》變成情敵，博取歐陽妮妮的芳心。劇中霸氣撩妹，張書豪自認私下是「溫柔暖男」，經紀人也表示，張書豪溫柔貼心不只對女友，像是過馬路幫助理看車況、在路邊幫民眾換輪胎。張書豪透露溫柔基因源自家庭，「家中只有媽媽是女性，所有男生圍在媽媽身旁，教導我們要尊重女性」。

至於對女方最貼心的事，張書豪說，會幫女友記生活大小事，甚至「好朋友」來了也會煮黑糖水給對方喝。張書豪自認，最霸氣的是喜歡管對方，只要認定想保護的對象，從大半夜要出門、出國等行程他都要掌握。因戲和張書豪傳戀情，歐陽妮妮透露，自己和角色「魏小玲」對愛遲鈍的個性不謀而合，再沒感覺前提下「除非對方親口對我說有好感，不然我不會察覺。」此外她看男生會先看內心、喜歡心地善良「眼裡心裡整個宇宙只有我。」

張捷劇中飾演暖男心理醫生，傾聽歐陽妮妮內心而逐漸愛上她，歐陽妮妮感謝張捷給她信心和鼓勵，有天拍10頁劇本，張捷還自願陪她對台詞。蔡黃汝劇中對張書豪的愛，是無私奉獻與摯愛，以劇中角色來看，「我就是最適合時大永（張書豪飾）的情人節禮物」。《腦波小姐》於9月12日起每週六晚上八點於中天綜合台首播；每週六晚上九點半愛奇藝台灣站緊接播出。

張書豪（左）與蔡黃汝在《腦波小姐》是青梅足馬。（麗象影業提供）

張捷（左）在《腦波小姐》中，對歐陽妮妮有好感。（麗象影業提供）

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