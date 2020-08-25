台積電(2330)今年資本支出再創新高，並持續投資新廠、擴充產能，也可望將帶旺本土供應鏈家登(3680)、漢唐(2404)、帆宣(6196)、弘塑(3131)等未來的業績成長動能。

台積電線上技術論壇今天登場，台積電營業組織資深副總經理秦永沛表示，台積電持續不斷投資新產能、擴充產能及提升製造能力，台積電每年投資100億美元，確保產能居於全球第1。台積電規畫5奈米將持續擴產，同樣位於南科的3奈米廠正興建中，並決議2奈米將座落在新竹廠區，目前正在取得土地。

台積公司總裁魏哲家於技術論壇中表示，7奈米出貨達到10億顆晶粒，5奈米正加速量產，強效版5奈米預計2021年量產，3奈米製程技術將於2022年下半年量產。

台積電持續擴產，維持先進製程之領先優勢，也帶動本土供應鏈今年營運成長。

晶圓傳載解決方案整合服務商家登，去年開始受惠台積電發展EUV技術，帶動EUV光罩需求持續增溫，家登因此擴增產能，預期第三季業績有望持穩高檔，第四季續攻，加上業外處分利益挹注，全年獲利可繳出遠優於去年成績。

設備相關廠商方面，受惠台積電資本支出維持高檔，下半年能見度高。

工程暨設備大廠漢唐上半年獲利創新高，基本每股盈餘9.76元。受惠台積電等半導體大廠持績積極擴廠，預料下半年營運仍穩健，今年營運可望將續創歷史新高。

工程暨設備大廠帆宣上半年基本每股盈餘2.54元締造同期最佳紀錄。帆宣截至7月底在手訂單達254億元再創新高，可望挹注下半年傳統旺季業績。

亞翔(6139)也受惠台灣科技大廠建廠，獲台積電晶圓18廠工程訂單外，另獲蘋果投入MicroLED新世代顯示器的龍潭新廠工程訂單等，下半年業績成長動能增溫。

此外，半導體設備大廠京鼎(3413)因美系大客戶積極拉貨，第二季獲利攀高，每股淨利4.68元。隨著半導體廠持續拓展先進製程，預期下半年營收仍具一定之水準，今年獲利將比去年明顯成長。

半導體設備廠弘塑今年第二季營運持續成長，今上半年基本每股盈餘5.93元，優於去年同期之4.78元。下半年展望仍佳，全年業績成長可期。

(時報資訊)