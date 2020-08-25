交通規則是必須遵守的，才能確保用路人彼此的安全。一名男網友在臉書社團貼出一張遭警察開出「未依規定穿越道路」的罰單，表示昨天回到家中，看見兒子坐在那一句話也不說，詢問之下，他才小聲地說自己被開罰了，並遞出罰單。原PO驚訝地表示，才12歲未成年有必要這樣嗎？說完隨後說道自己要出門繳錢了。

爸爸在《爆怨公社》貼文說，才12歲的兒子被開罰「未依規定穿越道路」，他認為不是說年紀小就不遵守交通規則，而是以勸導代替處罰，會更有成效。他說他只是單純想抱怨，並無他意，而抱怨完他就要去繳納罰緩了。

此文一出，引發網友熱烈討論，表示其實機會教育會更好，有罰錢小孩才會因此記憶深刻，有時勸導不痛不癢，起不了作用。讓許多網友讚賞警察做了一件好事，藉此教導孩子正確的觀念，紛紛支持開單一事。其他人也同意該警察的做法說道，「還好今天沒出事，現在不給孩子上了寶貴的一課，若屆時出事，後悔莫及就不是單純繳罰單這麼簡單而已了」、「你該慶幸自己收到的是罰單，而不是醫院的放棄急救單」。

不過網友也討論這張罰單究竟要繳納多少罰鍰？有人回應大概是兩、三百這區間，根據交通道路管理處罰條例第78條第2、3款規定，「不在劃設之人行道通行，或無正當理由，在未劃設人行道之道路不靠邊通行處新臺幣300元罰鍰」、「行人不依規定，擅自穿越車道處新臺幣300元罰鍰」，應該是300元罰單為正解。

雖然被開單，心情難免受影響，花300元替孩子做「機會教育」，許多人則認為這樣花這筆錢就值得了！

(中時新聞網)