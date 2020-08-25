面對國內要求入境普篩的聲音，中央流行疫情指揮中心向來鐵板一塊，即使近期陸續傳出台灣輸出確診病例，但指揮官陳時中仍不為所動，他上周更拿出入境普篩模擬數字，稱此舉恐讓台灣醫療崩潰。對此，前衛生署長葉金川、楊志良直批，難道做普篩的紐西蘭等國都是傻瓜？陳時中昨(24)日做出回應，他想不懂「做得好的人為何要學失敗的人」。

近2個月來，包括比利時工程師及陸方昨公布上海一確診，累計有10例被他國認定是由台灣感染輸入，但指揮中心提出科學數據，前8例匡列接觸者近千人檢測，卻統統都是陰性，指揮中心諮詢專家召集人張上淳認為，這些出國就確診者極高可能性是偽陽性。

不過，隨著彰化衛生局篩出自美返台無症狀少年具有陽性反應，國內為該不該入境篩檢又吵成一團，有前抗SARRS醫師呼籲該做普篩，葉金川、楊志良更嗆問，難道做入境篩檢的國家都是傻瓜？呼籲我防疫政策應做適度調整。

根據《自由時報》報導，面對外界的質疑，陳時中昨受訪時表示，不敢講其他國家是傻瓜，但台灣防疫成績優於這些國家，有些國家因普篩替代居檢，境內爆發群聚感染，他直言，「做得好的人要學失敗的人，我想不懂這個道理。」

陳時中提到，日本、韓國、紐西蘭有不同方式的入境採檢措施，每百萬人口確診數約3、400人，泰國則每百萬人口確診數僅49人，但仍是台灣20人的2倍多。檢視近期狀況，冰島近14天每百萬人確診306人，澳洲是154人、紐西蘭21人。

(中時新聞網)