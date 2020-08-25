台中市議會財經委員會25日審查108年度台中市地方總決算，市府財政局長羅仙法指出，歲入較預算超收7億1780萬餘元，主要是遺產及贈與稅較預計增加；今年可舉債92億元，明年度擴充到299億元，主要是GDP成長及各局處積極開源節流。委員會通過後將送大會審議。

羅仙法指出，台中市108年歲入預算數本來是422多億餘元，但決算收入430億餘元增加7億多，增加部份主要是遺產稅及贈與稅增加。財政局107年編列108年利息歲出預算8億多元，因108年全世界利率往下調整，實際支付利息6億9000多萬元，決算比預算少支出1億零900多萬元。

羅仙法說，台中市可舉債空間108年2月12日市政會議時，當時可舉債只有88億元；經各單位開源節流，今年2月再估可舉債92億元；目前為110年的預算編列準備，盤點可舉債空間擴增到299億元，增加原因為GDP成長及有效開源節流。

羅仙法表示，林前市長時每年約舉債205億元，盧市長上任後，要求儘量不要舉債，舉債盡量少，避免下一代的孩子一出生就負債，對他們是不公平的；盧市長希望幫台中市財政做好，在建設、社福持續下，台中市財政狀況可一點一滴回恢復正常。

羅仙法強調，中市舉債在107年決算時是1258億元，108年決算未償餘額有1317億餘元，增加幅度慢慢在縮減，控制舉債數額在100億元以下，對台中市的債務管理是非常重要；城市是永續經營、市長是一任接一任，希望留給下一任市長更寬裕的財政環境做好市政推動。

(中時 )