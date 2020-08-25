美國電動車大廠特斯拉（Tesla）今年以來大漲了將近400%，著名價值投資大師葛林布雷（Joel Greenblatt）對此感到困惑，坦言「無法解釋特斯拉股價為何狂飆」。

CNBC報導，特斯拉股價大漲的原因在於其7月22日公布的財報，該公司已經連續第4季獲利，代表該公司有資格被納入標普500指數。此外，該公司上季的汽車交付輛也超出華爾街預期。不過，特斯拉近期股價狂飆，似乎也和11日宣布的股票分拆計畫有關。

葛林布雷表示，他無法解釋特斯拉股價暴漲的理由，認為應該有部分投機的投資人湧進特斯拉。他說，特斯拉的崛起是市場泡沫的一部分，因為利率太低了，人們的資金沒地方放，導致市場上存在投機活動，而特斯拉在這方面的情況比蘋果公司更為嚴重。

葛林布雷補充，與特斯拉不同，蘋果的基本面正在推動其估值，溢價不會比市場高太多，而且他看好該公司的前景，因此對蘋果並不擔心。

蘋果目前是全球市值最高的公司，在8月19日當天成為第一家市值突破2兆美元的美國公司，該公司市值在短短兩年內就翻了一倍。

(中時新聞網)