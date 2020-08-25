前花蓮縣議長賴進坤長子、現任秀林鄉代表會主席賴俊傑，2019年因違反廢棄物清理法遭檢方起訴，檢方指控，其所經營玟豪公司取得花蓮縣府核發廢棄物處理許可證後，2015年間涉嫌將污泥廢棄物混入石灰販賣給台泥，未依規定處理廢棄物。本案經花蓮地方法院審理後判處2年10個月，且宣告沒收不法所得共計4億3569萬元。

法院審理，被告賴俊傑，員工羅承恭2人，2010到2015年間，明知廢棄物處理許可證及申請書件的處理廢棄物流程，且收取廢棄物廠商交付的處理費用，卻未依規處理廢棄物，共同基於違反廢棄物處理許可文件及詐欺取財犯意，分批少量混入矽砂、黏土、石灰石在其廢棄物中，佔用台電土地堆置風乾，並以矽砂、黏土或石灰石名義轉售台泥，使台泥誤以為收取的物品均為矽砂、黏土或石灰石，而交付對價。

法官認為被告賴俊傑犯廢棄物清理法第46條第4款，未依廢棄物清除、處理許可文件內容貯存、清除、處理廢棄物，判處有期徒刑2年10月；被告羅承恭則為共犯，處有期徒刑2年。2人處罰金100萬元，未扣案的犯罪所得4億3569萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

而當時檢方懷疑，花蓮縣議會前議長賴進坤是玟豪公司實際負責人、賴俊傑只是掛名，並依違反廢棄物清理法把2人提起公訴；法官則認為被告賴進坤雖為多家家族公司創立者，但證據不足證明爲實際負責人，因此宣告無罪。

(中時 )