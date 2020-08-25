8月25日正值七夕，58同城、安居客發佈的《2020年都市男女婚房置業報告》顯示，有80.9％的人表示婚前買好婚房是最佳選擇。64.1％的婚房購房者表示結婚時優先買房，兩成婚房購房者表示房子車子全都要。對於時下興起的租房結婚，調研中有44％的人認為愛情不是租來的，努力經營才最重要，所以覺得租房結婚也並無不可。

該報告也顯示，有47.1％的人表示婚房是由男方出首付，雙方共同還貸來解決。此外，選擇婚房資金由雙方共同負擔的占比也有33.5％。安家不是某一方的義務，而是需要男女雙方共同承擔起責任，共同還貸成為時下最多家庭的選擇。

據澎湃新聞引述58安居客房產研究院調查顯示，男性願意自己承擔首付，雙方共同還貸的占比超5成；女性願意共同負擔購房款的占比為37.3％。對於婚房的月供，有近6成的受調查人群表示，每月還款額在家庭整體收入的30至40％左右，一線城市中月供占收入50％以上的占比15.3％。

(旺報 )