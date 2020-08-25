台南市下營區溫姓婦人將女兒放有1萬6000元現金的紙盒丟資源回收車，隔天晚上女兒要用錢時找不到紙盒，溫婦25日一早急忙到下營清潔隊，隊員林志聰、吳孟宗協助翻找，終於找到裝現金的小紙盒，溫婦喜極而泣，要送隊員紅包，隊員立即說「這是我們應盡的職責」，婉拒好意。

下營清潔隊表示，因為清潔隊已經放置滿地待分類回收物，只好將回收車開到附近的麻豆清潔隊借場地，隊員跟溫婦一起在資源回收物中翻找，皇天不負苦心人，1個小時後終於尋獲裝現金的小紙盒。

清潔隊隊員說，幸好因為星期日休假，所以資源回收車的物品尚未送去麻豆回收場堆置，才能這麼快就找到，而且紙盒若是混在一般垃圾，就會送焚化廠，隔一天就找不回來了。

溫婦一家人很感謝清潔隊員幫忙，女兒陳小姐還把過程貼在當地臉書社團，許多民眾看到都按讚。清潔隊表示，以前還撿到價值好幾萬的金子，沒有人來找，只好送警察局處理。

(中時 )