今年七夕來臨，紅娘事業如火如荼，也側面反映大陸婚戀婚介相關行業的發展近年來十分火熱。據企查查數據顯示，目前大陸共有3萬餘家婚介相關企業，近10年相關企業年註冊量呈現波動上升趨勢，2019年註冊量達到近7000家，年增率上升22％，較10年前上升了245％。從地區分佈來看，山東省以4200餘家企業排名第一，江蘇、河北分列二三位。

根據《新京報》報導，受到疫情影響下，今年大陸上半年婚介市場整體陷入短暫的低迷期。按照企查查數據顯示，2020年1到7月大陸的婚介相關企業註冊量為3429家，較2019年同期下降了17％。

而從企業註冊資本分佈來看，大陸婚介相關企業仍多以「小企業」為主，共計89％的企業註冊資本低於100萬（人民幣，下同），100萬至500萬的企業占比為8％，而1000萬以上企業僅占到1％。

另從企業類型觀察，大陸婚介相關企業也多以個體工商戶為主，共64％的企業為個體工商戶，獨資企業與有限責任公司則分別占比12％、23％。

(旺報 )