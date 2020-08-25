藥華藥(6446)旗下新藥P1101(Ropeginterferon alfa-2b)用於治療血小板過多症(Essential thrombocythemia,簡稱ET)的全球三期臨床試驗正式展開，今日在日本完成本案第一位病患的收入。P1101除了可以使用在紅血球增多症(Polycythemia Vera,簡稱PV)病患外，如今拓展到血小板過多症，預計三年後可以造福更多病患，也會為藥華藥帶來另一波營收高峰。

P1101用於治療ET的第三期臨床試驗為全球多國多中心臨床試驗，將在美國、台灣、中國、日本、和韓國進行，從去年到今年上半年陸續獲得各國主管機關許可，並於今日正式在日本完成收入第一位ET病患。這次試驗預計共收入160位受試者，按照計劃將於2022年完成試驗，並力拚於2023年取得各個參與試驗國家的ET藥證。

法人指出，ET的病人數與PV的病人數相近，未來P1101獲ET藥證後，受惠病人數更有望加倍，銷售可期。ET治療用藥中目前唯一獲美國FDA核准藥品為第二線用藥的安閣靈（Anagrelide），且20多年來未批准ET新藥上市，這次P1101的ET三期試驗正式開展，對於病人來說也是一大福音。

(時報資訊)