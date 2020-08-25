新光金控啟動世代交接。新光金25日舉行高層交接，新光金創辦人吳東進卸下金控董事長，由許澎接任，吳東進次女吳欣儒亦接任金控總經理，吳東進透露，今年新光金已申請納入DJSI（道瓊永續指數）」，強調永續經營的決心，同時並已規劃完成要推動員工持股信託（ESOT），未來每月員工自薪資中提撥1千元左右，新光金亦對等提撥1千元，用來購買新光金股票，放入信託帳戶，藉以照顧員工未來退休生活。

吳東進表示，其他金控經驗是有90％的員工參與率，所以新光金亦對等提撥，作為退休福利的一部分。新光金已完成相關規劃，將再提報薪酬委員會及董事會，若通過此方案，且有90％的員工有意提撥，基層員工每月1千元，經理到協理級每月可提撥2千元，副總以上是3千元，新光金都對等提撥等值金額，以新光金近1.4萬員工估算9成，每年新光金要提撥2億元資預算，即加上員工就有4億元資金，會用在購買新光金股票，放入信託帳戶長期持有。

吳東進表示，1945年吳、洪、林三大家族共同設立、由新光集團創辦人吳火獅領導的新光商行，1963則設立新光人壽，到2002年2月19日成立新光金控，當時資產近6千億元，到今日已逾4兆元，而25日是新光金「世代傳承的重要日子」，代表新光長期培養的年輕團隊正式接班。

吳東進亦表示，大家都在談生態圈的同時，若要發展金融生態圈，必須要有高CP值（性價比），並要有高EP值（性能體驗比），且要能串聯資源，滿足客戶的食衣住行育樂及醫療需求，新光集團即擁有相關的條件，並以新光新板傑仕堡為最接地氣的發展地點，發展新光全齡生態圈。

另外吳東進亦提出，新光金3月成立數位數據發展部門，朝數位轉型發展；並要強化永續經營，爭取納入DJSI。

新光金新上任的董事長許澎則提到，未來五年在金管會高標準、推動與國際接軌的監理要求下，金融業經營將非常困難，就好像小學生要短時間內念大學，銜接上有一定困難與挑戰，且資本要求高，又要與國際會計準則接軌，保險公司資本適足率要加強，ICS、 IFRS17要求，讓業者壓力很大，尤其壽險公司淨值與資產比的監理指標，「預期未來經營上經常有增資需求」。

許澎表示，企業擴大營運，定期增資是很正常的現象，經常需要增資，先決條件是要在投資人心目中贏得相信，即企業要能順利擴展，每年都能穩定發放股利，這是循環，即企業要經營得好、經營得獲利，才能建立信心，籌資才會很容易，這是新光金控未來很大的挑戰。

(工商 )