高雄市一名色里長，假借要服務里內1名離婚單親女子，誘騙她到車上搓乳，手還伸進褲管內撫摸下體，遭到女方拒絕仍強行猥褻長達28分鐘，甚至還戲謔她「妳又不是女孩子，都嫁人了」、「你也需要男人」等，女方事後氣得提告，這名色里長依強制猥褻罪判里長1年6月徒刑，另涉性騷部分判徒刑5月，可易科罰金。

判決書指出，民國107 年8 月間，為高雄市某位里長與1位離婚單親母親，因居住同里而認識，且知悉女方患有憂鬱症、而且又剛剛離婚獨自撫養幼小稚女，女方也曾請請託他幫忙找租屋處。

里長於是在107 年8 月20日16時許，在高雄市立大同醫院就診時，遇獨自前往就醫之女方，於是主動向女方寒暄，卻突然獸性大發，竟利用里民對里長之信賴關係，假藉有事與他討論，但醫院人來人往不方便，就邀女方前往停車場之自用小客車內，等女方一坐進副駕駛座，里長立刻將車門上鎖，強行以手將女方上衣掀開而露出乳房，胸部袒露，但女方不段反抗制止，里長反而大怒，更強行以手掐捏胸部。

但女方不斷掙扎，里長仍強行以手撫摸大腿，並穿過短褲褲管，隔著內褲撫摸

下體，再以手搓揉胸部，還強吻臉頰直到女方苦苦哀求後才讓她下車回家，

但女方不堪受辱，為了蒐證他的獸行，又與里長相約高雄市前鎮區草衙派出所 附近見面，未料她一坐進車內副駕駛座，里長又開始伸出魔手摸她的大腿內側，並再度觸摸下體，但女方為蒐證只能隱忍，而最後佯裝身體不適且哀求讓其下車回家。

女方事後立刻警局提告，高雄地院依強制猥褻罪判里長1年6月徒刑，另涉性騷部分判徒刑5月，可易科罰金。

(中時新聞網)