天使隊「生化人」普侯斯(Albert Pujols)25日對太空人擊出他生涯第2087打點，超越退役球星A-Rod(Alex Rodriguez)成為史上第2，僅次於傳奇人物漢克阿倫(Hank Aaron)！普侯斯2001年登上大聯盟，當年21歲，今年40歲，要追上漢克阿倫還是不容易。

漢克阿倫打了23個球季累積2297打點，A-Rod打了22個球季累積2086打點。普侯斯此役4打數1安打，他在第5局敲出一壘打，讓三壘的隊友卓奧特(Mike Trout)回來得分，達到生涯里程碑。但是天使被打得很慘，終場太空人仍以11-4輕鬆獲勝。

普侯斯生涯累積659轟(史上第6)、664支二壘打(史上第7)，而且是聯盟史上唯一兩個數據都突破650的打者。普侯斯是怪物一般的打者，但他還有個奇怪的紀錄，生涯累積397次滾地雙殺打，遠遠超過第2名的350次，這被視為大聯盟最難突破的紀錄之一。

大聯盟官網分析，普侯斯很不容易被三振，他的三振次數甚至少於被四壞保送的次數，所以他出局通常是因為滾地球，加上他腳程很慢(比最慢的捕手還慢)，這種情況就容易造成雙殺打。

(中時新聞網)