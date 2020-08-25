「2020 Family Run親子路跑愛心園遊會」活動上週六(22日)於新北大都會公園熱鬧舉辦，將近3000人報名參加，堪稱暑期最大的親子戶外活動，台灣最大社群媒體「痞客邦」秉持支持公益精神參與協辦，特別安排吉祥物HAPPIX出席，現場與小朋友們大跳伸展健康操，並在路跑終點迎接大家完賽。

痞客邦吉祥物HAPPIX受到孩童們喜愛，紛紛與它互動。

該活動今年是連續第三年舉行，主要目的除了提供親子戶外活動選擇外，更重要的是邀請了弱勢團體來參與，並提供免費點數讓弱勢孩童們在現場兌換自己想要的餐食或商品。現場氣氛歡樂，孩子們看到HAPPIX也紛紛伸出手主動擁抱，父母親也開心幫孩子拍照留念，增添親子間互動樂趣。

PIXNET行銷公關部副總經理張昱表示，「在痞客邦豐富文章內容中，親子生活類長期穩居台灣分眾網站排行第一，顯示父母親們對於痞客邦的信任與愛用，再加上活動關懷弱勢孩童與公司的CSR政策目標相同，因此已連續協辦第二年，希望這樣的優質活動能持續舉辦，痞客邦也會繼續力挺。」

(中時新聞網)