前總統馬英九提出「不承認九二共識是要把台灣帶到戰爭邊緣」，遭府院黨砲轟悖離國際現實，行政院長蘇貞昌今天接力批評馬英九當過最大官、領高薪，對不起台灣人民給他的善意與後待。對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑回擊，馬英九演講白紙黑字俱在，蘇揆仍昧於事實胡亂批評，不是幕僚未提供完整資訊，騙了蘇揆，就是蘇揆刻意誤導，再度示範騙完神明、再騙人民。

蕭旭岑表示，馬英九上週六在研討會上講得很清楚，「反對中共不放棄武力攻台及對台軍演」，並強調蔡政府除了不求戰、不畏戰外，更應積極避戰，以保障民眾安全。

蕭旭岑痛批，中共的戰略是「首戰即決戰」，是出自蔡政府的國防部長嚴德發以及時任國防安全研究院董事長馮世寬，任內所設智庫「國防安全研究院」之「中共政軍發展評估報告」。這兩人是不是就是蘇揆口中的大官？蘇院長為何都不提？難道騙神明習慣了，就可以刻意誤導民眾？

蕭旭岑指出，該份報告已提出近兩年，蔡政府自己居然渾然不知？不檢討為何報告會有這種結論，卻「斷章取義」指責引用報告的人，不正是民進黨一貫抹黑與推諉責任的惡習？

蕭旭岑表示，蔡政府執政下，台海情勢陷於不安，已被國際組織認證，蔡英文總統要民眾承受戰爭的第一擊，蘇揆還說要拿掃帚去打仗，這些高度不安全的言論，才讓民眾人心惶惶。

蕭旭岑提醒，為政者豈能不知，一旦發生戰爭，帶來的是生靈塗炭，馬英九善意提醒蔡政府，備戰不求戰，更要以蒼生為念積極避戰，卻被扭曲為卑躬屈膝，足證明蔡政府心中絲毫未把人民的安全當一回事。

蕭旭岑強調，領導人的責任是防止戰爭發生，帶給國人安全，而不是喊打喊殺。蔡政府不去思考如何避戰，反而傾府院黨各部會之力圍剿卸任總統對台灣安全的善意建議。這種無法保證民眾生命財產安全的領導人與政府，對得起「台灣人民的善意跟厚待」嗎？

蕭旭岑說，馬政府八年執政，證明了能同時維持國家尊嚴與安全，蘇揆如果做不到，應該深自反省，而不是攻擊講實話、講真話的前總統來誤導民眾，迴避責任。

(中時 )