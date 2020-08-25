受惠英、美等主要工業國開發新冠疫苗即將問世，除歐美股市在周一大漲，提前慶祝外，周二亞股包括日本、南韓、台股、新加坡、越南、泰國及印尼等市場，也多臉色紅潤。尤其台股開高趨堅，再度重返月線中多架構之上，意義非凡。

由於疫苗問世帶來的景氣循環效應，將刺激汽車、航運、能源、金融、觀光旅遊與消費性電子產品的消費能量，使相關概念股在檯面上多見補漲契機，包括陽明、長榮、長榮航、美食-KY、六角、聯合再生、原相、穩懋、同致、達邁、富邦金、國泰金與健策等，多紅光滿面。

重量級權值股方面，台積電仍是拉抬指數大漲主要功臣，其次係金融、再來是台塑化、統一與遠東新等傳產龍頭股。唯周二仍有逆勢下挫者，包括股王大立光、兆豐金、聯電、南亞、台達電及台灣大等，顯示法人資金各有所好，且集團股輪動格局，仍老神在在行進。

集中交易市場加權股價指數終場收漲111.12點，報12758.25點，連續收復月線與12700點關卡，單日漲幅0.88%，成交1982.16億元。

櫃買市場方面，短線生技、電機與鋼鐵等類股指數雖拉回，但電子股持續強彈，加上紡纖、化學、營建、航運與觀光等族群，也多站在多方，使指數開高之後不回頭，終場大漲1.06%，報163.57點，成交540.63億元。

業內人士指出，目前看起來，台股短期漲跌仍全繫乎台積電表現，其他股票多是快速輪動，顯示投資人多搶短為主。

其次，當沖能量愈趨升溫，占大盤交投比重幾近4成，也顯示散戶在歷史高檔多戒慎恐懼，不敢絲毫大意，因此，多不願留倉，迴避可能的兩岸或中美關係之風險變數。

當沖的盛行，對大盤自然是順水推舟的助漲或助跌效應，因此，短期盤勢在高檔持續震盪，還需多看國家隊法人與台積電的臉色行事。一般評估，短期盤勢在萬三大關前，逢高仍宜善設停利點，若見拉回也需設置停損點，降低持股風險。

(工商 )