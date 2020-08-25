中美貿易戰加上新冠肺炎疫情，讓企業經營能見度大減，新光金控新上任的總經理吳欣儒25日表示，將在前人奠下的基礎上，落實穩定獲利、增加淨值；資源整合、深化綜效；數位轉型、優化體驗；開創利源、擴展市場；強化法遵風控、落實公司治理、追求永續經營等，盼深化新光金品牌價值，再創下一個高峰。

新光金25日舉行高層交接，新光集團第二代多人出席，如吳東進長女新光人壽副總吳欣盈、長子大台北瓦斯副董吳昕東；台新金董事長吳東亮長子兼其特助吳昕豪；新光纖維董事長吳東昇長子、友輝光電總經理吳昕杰都出席。

吳欣儒在致詞時指出，近年來國際趨勢仍充滿不確定性，全球金融經濟因中美貿易戰，導致供應鍊移轉多變，各國央行也紛紛提出寬鬆貨幣政策，形成金融投資環境短期榮景，讓金融業非常難掌握很多的局勢，此外又發生新冠肺炎疫情，造成全球景氣短期震盪，更加衝擊企業經營模式，以及人們的生活形態，諸多挑戰，對新光金將是重要的課題，她將會思考如何落實投資、強化治理，及風險管理等，承諾會針對全球經濟與政經的不確定性，法律政策及市場變化，新光金將維持穩健的經營原則，及審慎的態度為股東員工客戶創造最大的價值。

吳欣儒提出五項經營策略主軸，一是穩定獲利、增加淨值，在面對低利率與高波動金融環境，努力擴大利源，優化獲利結構，並持續增加淨值與充實資本；二是資源整合、深化綜效，以客戶體驗為核心的跨售經營模式，在金控既有客戶基礎下，增加客戶收益與貢獻，創造實質收益。

三是數位轉型、優化體驗，在以符合監理制度下，運用科技創新，提升作業效率，增加客戶體驗，以提升獲利與品牌形象；四是開創利源、拓展市場，目前傳統金融利差收入遭受壓縮，所以要更積極拓開非息收的收入來源，並擴大海外收益及業務範疇；五是尊重法遵風控，落實公司治理，推動永續經營，時時導入國外標準，將環境社會及公司治理導入在自身營運中，讓世界看見新光。

吳欣儒指出，未來的企業是打團體戰，在培育人才，並創造群策群力、共榮共好的公司文化，是新光金控的目標，針對人才培育，將與子公司持續強化人才交流，培養更全面的金融人才。

為凝聚員工的向心力，吳欣儒表示，今年新光金已規劃完實施員工持股信託，希望全體同仁能共享公司的成長與價值，新光集團在市場已耕耘五十多年，工作就是將客戶的信任轉為經營的承諾，提供最好的金融服務，持續深化品牌價值，讓新光金成為每位客戶心中最卓要的金融夥伴，她會帶著董事會的期許，傾聽同仁的聲音，與新光夥伴一起努力，邁向下一個高峰。

(工商 )