蔡英文總統今天關注最低工資法立法進度，希望透過訂定最低工資法，可以讓審議機制與調整指標更制度化。行政院發言人丁怡銘今天表示，政院會儘快討論立法問題，院會若排定議會對外報告。

蔡總統今天在接見今年度全國模範勞工及其眷屬時指出，希望未來透過訂定最低工資法，可以讓審議機制與調整指標更制度化，也讓調整的機制更穩定、更明確。

但去年最低工資法草案在勞動部送行政院政務委員審查過程中，一度爆出規劃後送給行政院審查，「行政院20天內需核定審議結果」及「行政院不得退回」等爭議，相關字眼傳遭行政院建議刪除。不過，政務委員林萬億當時強調，整部草案還在排納入審查的期程，根本還沒審，不知為何有這樣的說法。

行政院長蘇貞昌去年10月在立法院總質詢時也說，最低工資法草案在9月23日已由政務委員審查完竣，後續將依程序辦理，待定案後，在行政院會中通過後，將送立法院審議。不過，截至目前為止，行政院會尚未通過最低工資法。

丁怡銘表示，基本工資法政院會盡快來討論，若排定於行政院會報告或討論，也會向外界先說明。

(中時 )