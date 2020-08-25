黃瑄在《生生世世》飾演林健寰的小老婆彩琴。（台視提供）

黃瑄在台視八點檔《生生世世》飾演「細姨」彩琴，精打細算一手掌握香蕉事業財政大權，本周將上演黃瑄夜半外出與其他男人相會，行蹤遮掩舉止詭異，遭到老公林健寰懷疑偷人。黃瑄透露戲如人生，每次拍戲都會遇到一些很巧合的事，現實中的她，也曾因失聯，被人在新加坡的老公緊張追問行蹤。

黃瑄說，拍戲時因為場次很多，除了放飯短暫休息時間，根本沒空將手機拿出來，有時相隔6小時才回覆，惹得老公開始緊張，「老公經常問我在做甚麼？真的有忙成這樣嗎？但拍戲就是這樣，吃完飯要忙著換衣服、補妝，還要準備後面的戲」。她認為工作除了實現自我價值，也是在為這個家付出，當下會覺得「老公怎麼都不懂我的辛苦」，所以有一陣子真的拍得好生氣。

因疫情關係，她與老公已將近半年沒見面，她開玩笑說：「再這樣下去我們就要變成牛郎織女，一年見一次面了！」今天是七夕情人節，她透露新加坡籍的老公，不太清楚台灣的傳統習俗，應該不知道要有所表示，她笑說：「我有暗示老公這天是情人節，會帶小孩去大稻埕看煙火，就等著看他會不會有所領悟。」

黃瑄經常在戲劇中飾演「惡媳」、「壞女人」，她表示，起初觀眾看到她會「未看先猜」又是演壞人，不過隨著她在劇中生完小孩努力重返職場，林健寰遭到詐騙，她也不離不棄，讓許多觀眾瞬間被圈粉，大讚「彩琴」是個好女人。黃瑄笑著表示：「好的劇本會讓角色有很多面相，『彩琴』算是幫小老婆這樣的角色打破刻板印象。」她也笑說自己本人跟角色「都愛賺錢」，加上當時也是生完小孩重返職場拍戲，跟劇本一模一樣，因此非常有共鳴，「女性生產後回到職場，並不代表不愛小孩，而是期許能被視作獨立個體、不單被定位在母親的角色，社會能對有孩子的女性多一點包容和體諒，而不是貼標籤」。

(中時 )