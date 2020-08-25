節目《2分之一強》固定班底馬丁七夕宣布離婚8年台灣妻Shanon，不過雙方仍是家人關係，消息一出，引起外界震撼和惋惜。馬丁失婚後，現在已經有了新對象，對此，前妻Shanon也發聲了。

根據《ETtoday星光雲》報導，馬丁11月先對Shanon提出離婚，因生活太平淡、目標也不一致，彼此的交集越來越少。分開後馬丁也有了新女友，Shanon表示：「我不覺得他交女友對我什麼不好」大器地獻上祝福，唯獨不能讓小孩知道。

馬丁和Shanon的緣份契機，是在朋友聚會上牽起，他本來抱持著寧願同居也不結婚的念頭，沒想到和Shanon在一起後，有了想組家庭的念頭，交往1年就閃婚，婚後感情依舊甜蜜，也常在節目分享婚姻及育兒生活，未料8年後仍協議分開，但兩人冷靜又理性的處理方式，獲得不少網友盛讚：「相信你們還是最棒的父母，彼此都要幸福快樂喔！」、「有點可惜，但不意外，有緣才走在一起，緣盡才會分離，祝福你們」、「大人如果處理得好，對小朋友影響不大，可能更好，因為大家見面都開開心心」。

(中時新聞網)