遊戲股股王—鈊象(3293)前7月稅前盈餘為22.47億元，以實收資本額7.04億元來估算，每股稅前盈餘為31.92元，鈊象董事長李柯注表示，下半年網路遊戲朝海外市場為主要方向，商用遊戲機則保守看待，樂觀看待下半年，在業績亮眼下，鈊象今天股價強勢收高，再創新高價。

鈊象六大產品線除《明星三缺一》外，其他遊戲付費率已超過3%，且美國博弈授權6月過後快速成長，可望帶動公司營運向上攀升，預估整體第3季業績有機會超越第1季。

鈊象自結7月合併營收為7.53億元，其中網路遊戲及商用遊戲機營收佔比為94%及6%，單月營業淨利為4億元，稅前盈餘為3億8148萬元，單月每股稅前盈餘為5.44元，累計前7月稅前盈餘為22.47億元，以實收資本額7.04億元來估算，每股稅前盈餘為31.92元。

李柯柱表示，遊戲部分自製產品除《金猴爺》、《明星三缺一》、《金好運》、《滿貫大亨》、《海王寶藏》、《金虎爺》及美國博弈遊戲授權外，也將陸續推出新平台，拓展海外新市場，並持續深耕重點市場，積極擴大市估率；在商用遊戲機部分，主要市場仍以大陸及美國為主，因受到新冠肺炎衝擊，預期將影響銷售狀況，會將研發資源聚焦在有競爭力的產品線上，這塊較為保守看待今年的營收表現，下半年網路遊戲朝海外市場為主要方向，樂觀看待下半年。

(時報資訊)