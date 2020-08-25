善化牛墟再度面臨無場地可用的危機，立法委員郭國文與市議員林志展25日邀集相關單位進行會勘，盼能為善化牛墟尋覓一個新的場地。（劉秀芬攝）

全台僅存仍大規模營運的善化牛墟，再度面臨無場地可用的危機，立法委員郭國文與市議員林志展25日邀集相關單位進行會勘，盼能為善化牛墟尋覓一個新的場地，並能合法永續經營，讓此有將近200年之農村時期的文化資產能延續。

善化牛墟最早1821年開始是在現在南關里一帶，後時代進步注重環境衛生因素，於1987年後就遷移多次，至2003年則遷至現在的什乃里至今。

善化在地的市議員林志展說，早期農業時代的牛墟是專門販賣牛隻的市集，而善化牛墟則是台灣目前少數僅存的牛墟之一，雖然已不再販賣牛隻，但聚集交易的人潮仍是持續。

目前善化牛墟的管理人李武村先生說，目前牛墟使用的地方，其實是私人的農地，經由市府協商後訂契約租用。但再過2年租約就到期，地主亦無續租意願，勢必又面臨再次遷移的情況，而若無適當地方，善化牛墟則可能就此消失。

郭國文說，一個月前就已先有召開過協調會，很感謝台糖公司立即盤點出3公頃左右適合的場地提供作參考，但關於地目使用以及相關納管問題，則需要各單位來一起想辦法。

都發局表示，目前台糖地設為預設公用地暫時做牛墟攤商用地應沒問題，但長期可在南科特定區規畫時一併納入考量，經發局市場處則表示土地使用沒問題的話，會盡力輔導成為合法市集。

郭國文表示，首先需請市府以專案的方式來協助善化牛墟的保存，包含適當地點與地目的使用能朝永續經營方向規畫；其次，請都發局在做南科特定區規畫時，能一併考量保留牛墟所需空間；最後，要請市府祕書長來召開跨局處的協調會議，讓牛墟的保留能更順利。

(中時 )