【現場直播】上海新增1例從台灣移入!莊人祥親自說明 ｜2020.8.25

昨天上海傳出一例由台灣輸出的新冠個案，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天表示，經確認染疫的是一名我國籍的七十多歲女性，活動範圍以南部為主，且獨居，目前已掌握三十三名接觸者，其中已有十四位進行核酸檢測，都是陰性。

莊人祥說，該名七十多歲女性，自八月十五日出境到上海，入境時採檢為陰性，隨後安排至防疫旅館居住，二十一日開始出現喉嚨痛的症狀，隨後採檢出現陽性，二十三日起已被送至醫院治療中。

莊人祥指出，目前已匡列三十三位接觸者，並對其中十四位密切接觸者進行核酸檢測以及血清抗體檢測，目前核酸檢測結果均為陰性，但血清抗體結果尚未出爐。

莊人祥說，目前就是在追查該名七十多歲女性的感染源為何，經查後發現十四名接觸者大多是友人，曾與個案在出境前有過聚餐，因此進行採檢，但目前評估個案在台傳播病毒的可能性很低，因此均對接觸者實施自主健康管理。

至於先前一名在上海驗出的台灣個案，莊人祥說目前個案已解隔離出院，但當時個案在連續五天的檢測中，只有中間那一天被驗出陽性，但是否為偽陽性，以目前資料仍難以判斷。

(中時新聞網)