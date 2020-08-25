現役警察歌手柯政宏叮嚀青少年在暑假期間從事正當活動，勿淪為犯罪集團的利用工具。（警方提供／林瑞益高雄傳真）

為預防少年偏差行為及被害，營造優質青少年成長環境，高雄市岡山警分局採取多元化的犯罪預防宣導方式，邀請兩名孩童主演青春專案宣導影片，宣導反詐騙等知識。

今年度青春專案4大主軸「防制少年接觸毒品與被害、防制少年被吸收加入幫派、防制少年參與詐欺集團、避免兒少遭色情行業利用」，岡山警分局嘉興派出所邀請兩名孩童主演青春專案宣導影片。

在影片中，孩童飾演小小警察，與由員警飾演的犯嫌角色兩者間造成反差，令影片趣味且生動。另外在影片中，人物專訪特邀請參加歌唱節目比賽「聲林之王2」的現役警察選手柯政宏，叮嚀青少年在暑假期間從事正當活動，勿淪為犯罪集團的利用工具。

岡山警分局長王世芳表示，暑假期間父母要多關心家中子女交往狀況，也期待趣味、生動的影片，能帶來更廣泛的迴響，及加深青年朋友的犯罪預防觀念，暑假生活美好且精彩，勿讓毒品及犯罪讓青春色彩中染上汙點。

(中時 )