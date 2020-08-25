台北市府將在板南線捷運站周邊機車格收費，為了減緩對機車族的影響，交通局推出9月1日起全市路邊機車停車月票400元、9月7日起單日不限次數只要20元、電動機車免費優惠，而原本的內科、松山車站、士林夜市的路邊區域性月票，即日起將停售。

停管處去年開始推動4階段機車全市收費政策，第1階段已在公館、景美夜市、饒河夜市、士林夜市等商圈收費，第2階段9月7日起將在捷運板南線龍山寺至昆陽各站周邊約6500機車格收費，每天每次收費20元，此階段推出後，曾遭質疑部分捷運族可能回歸使用機車，將背離市府鼓勵民眾使用大眾運輸目的。

因此，停管處推出全市路邊機車停車月票每車400元優惠方案，即日起可在停管處官網或至各行政區指定停車場訂購，可線上或現場付款，若使用智慧線上支付，可再折扣100元，每月25日可購買下個月月票，但月票從每月1日算起，愈晚買愈不划算，停管處建議每月提早購票。

停管處營運科長羅至浩表示，針對偶爾使用機車、多目的地的機車族，推出9月7日起全市每日1張單優惠，當日不論停車次數，民眾最多只會收到1張20元繳費單，若再使用自主開單智慧繳費，可再折扣5元，同時為了鼓勵民眾使用綠色運具，電動機車將維持免費停車優惠。

停管處表示，全市有22萬個機車格，目前僅有2萬4000個收費，約僅有10％，年底前淡水捷運線周邊也將開始收費，預計明年完成綠線、棕線等捷運站周邊收費，第3階段市區主要幹道、第4階段其他次要路段收費也會持續檢討。

(中時 )