苗栗市1家早餐店裝有營收共5萬多元的現金袋日前遭竊，警方獲報調閱監視器，循線查出為50多歲的鍾姓男子將現金袋拿走花用。早餐店業者找回現金袋，惟只剩3萬元現金，但業者得知鍾姓男子獨居、無業，家境困苦，選擇原諒，還幫忙求情，希望檢察官不起訴處分。

23日深夜，店家打烊整理店面，一時大意將裝有5萬元現金、三倍券的背包，放置在騎樓餐椅上，進入店內巡視關燈後離去，途中驚覺忘記拿到現金袋，折返欲取回，不料現金袋早已不翼而飛。早餐店蔣姓業者趕緊報警並透過網路協尋，懸賞2萬元，希望能找回數日營收和準備發放給員工薪資的現金袋。

苗栗警分局獲報後調閱監視器，發現1名男子當晚騎車經過早餐店，下車涉嫌將現金袋抱走後迅速離去。8小時內警方循線找到涉案鍾姓男子，但現金袋裡只剩下約3萬元現金。

警方指出，鍾男為獨居、無業，平時以撿拾資源回收維生，鍾男拿走現金袋後旋即前往超商採購生活用品。而蔣姓業者得知他生活困苦，選擇原諒並且自己認賠，不予追究。但因侵占罪為非告訴乃論，蔣男還幫忙求情，希望檢察官不要起訴。

(中時 )