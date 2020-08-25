近日美國衛生部長阿札爾訪台與共軍數度侵犯我國領空，前總統馬英九說出「首戰即終戰」等語，引發外界爭議。對此，前藍委陳學聖表示，馬英九的說法，意外引起千堆雪、萬般罵。但是他不解，如果民進黨認為馬英九已經過氣，為何要圍剿馬英九成這樣？民進黨是在怕什麼？

陳學聖今在臉書發文指出，馬英九一番「首戰即終戰」說，意外引起千堆雪、萬般罵。說意外，是小英不是剛在今年初就以815萬票史上最高，澈底完封、擊潰被他們形容成「親中舔共」國民黨，甚至現在滿意度還高達六成多。

陳學聖直言不知道民進黨怕什麼？怕一位他們眼中早已「過氣」、只會捧著「九二共識」神主牌的老派政治人物？怕到不僅小英回擊，前主席卓榮泰也來摻一腳，卸任的秘書長羅文嘉也幫腔了。說實在的，以我多年從政經驗，只有面對未來潛在強敵，才會用如此強烈炮火，想辦法將他封殺在一壘。不是嗎？

陳學聖接著表示，若進黨若真的不怕老馬，就「ignore」忽略他，不就好了！若真的是「魯肉腳」、好打，就等老馬真被推出來選黨主席，再好好痛打，輕輕鬆鬆贏得下回大選，不是嗎？

「看馬被圍剿成這樣」，陳學聖坦言，真的會想，是不是台灣真的已不知不覺中被捲入戰爭危機，政府藏有很多不想透露的秘密。所以民進黨的回應，正好讓台灣民眾可以靜下心來，好好想想台灣在美中兩大強敵對抗下，我們應該走的道路。同時，建議有意問鼎大位的國民黨政治人物，這時也不妨可表達自己對美中台關係的看法，國民黨每次輸，都輸在沒有論述，特別是兩岸關係。這時會是個好時機！

(中時新聞網)