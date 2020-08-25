徐乃麟25日主持華視《天才衝衝衝》，徐乃麟被問到孫安佐因2018年在美國因非法持有彈藥罪入獄服刑238天，士林地檢署24日以「未經許可製造手槍未遂罪」起訴孫一事表示：「我覺得實在不應該，第一個他年紀很小；第二個他在美國也關很久。」他坦言自己不清楚法律，「但懲罰也懲罰了，背負的社會責任也有了，任何事情的情理法怎麼拿捏，他回台2年也蠻乖的，我覺得各方面來講，還是應網開一面，給年輕人一個自新的機會，而且他不是故意的，可能年輕人有這樣的嗜好」。

徐乃麟表示：「以一個年輕人來說，他對美國法律可能也一知半解，我們只知道美國可以擁有槍械，但事實上那過程，你也不知道怎樣才算合法，台灣用這種法律面說他改造槍枝未遂，當然台美可能有引渡條款，但未來法官確實應該考慮很多面向。」他不忍地說：「我們同樣為人父母，狄鶯、孫鵬都是我的同事，沒有深交也有點頭之交，護子心切，應該給個機會。」

(中時 )