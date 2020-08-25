行政院政務委員兼國發會主委龔明鑫表示，併購有助於產業轉型，國發會全力支持，2016、2017年日間已成立創新轉型基金，至今已推動14案整併案、國發會也累計出資台幣50億元，接下來國發會再接力法規鬆綁的協助，因為新技術、創新轉型和併購都是台灣廠商邁向國際過程的重要轉型方法。

「2020國際投資論壇」今（25）日由台灣併購與私募股權協會與安永財務管理諮詢服務公司等業者共同舉辦，以「後疫情時代台商供應鏈布局」及「台灣對美投資併購」為主軸。

龔明鑫在致詞中表示，自己多次參與併購論壇，搶先閱讀國際年度白皮書，除了知識分享，更需了解政府的政策與國際趨勢是否符合。他話鋒一轉，主動提起，「最近聽說私募股權基金（PE）找不到主管機構，國發會可以接！」

PE股權業過往一再爭取在台灣合法合規，金管會已核可投信業募集私募基金，但產業整併的PE股權基金至今沒有明確的部會管理，一如創投基金實際上是經濟部工業局在協助推動，並非予以監管。

龔明鑫指出，今年上半年的疫情干擾使得全球經濟表現不佳，消費衝擊、出口被抑制，唯有投資部份，操之在我，可以如計畫進行，台灣上半年經濟成長得以維持0.78％，均是來自投資項目高達4個百分點的成長。

(工商 )