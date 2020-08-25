日本首相安倍晉三本月初被週刊爆料曾吐血，儘管日本政府發言人菅義偉否認，但安倍兩度到醫院接受檢查，引起揣測。日本環境大臣小泉進次郎今天表示，基於臆測的謠傳很醜陋。

8月4日上市的一家週刊雜誌報導安倍7月6日在首相官邸（行政中心）的辦公室吐血。當天，日本政府發言人、內閣官房長官菅義偉在例行記者會上否認此說。8月17日安倍赴慶應大學附設醫院接受檢查，待了7.5小時，昨天上午再到慶應大附醫，待了約3.5小時。

因安倍於2006年9月第一次執政時，翌年9月因舊疾潰瘍性大腸炎惡化而下台，於是近日媒體紛紛報導安倍可能又會因健康出狀況而下台，開始討論安倍接班人選。有八卦媒體報導安倍可能罹癌。

安倍接班人呼聲高的人選之一、環境大臣小泉進次郎今天表示，首相的健康狀態受到重視是理所當然的，但基於臆測加油添醋式的談論或謠傳是很醜陋的。小泉說自己無意參與那樣的談論，會在安倍內閣底下做好自己的工作。

有關在野黨要求安倍到國會報告自己的身體狀況一事，小泉表示，不僅是政治人物，世上有很多人是邊與疾病奮鬥邊努力工作的人，自己不是會做出要求首相到國會報告健康狀況的那種人。

有媒體報導，如果安倍因健康狀況差而下台，可能先由副首相兼財務大臣麻生太郎暫代。

麻生今天表示，安倍去慶應大學附屬醫院一事，他事先都接獲報告，也知道安倍是要接受追加檢查，從醫院回來時，看到安倍的臉色還蠻好的。

麻生說：「（首相）很努力，重返工作崗位，這樣不是很好嗎？健康管理是自己的的責任，這是身為領導人的條件之一，安倍盡力做好這點。我認為該休息就休息，那樣比較好。」

針對安倍17日、24日到醫院一事，內閣官房長官菅義偉今天在內閣會議後的例行記者會上表示，我聽安倍說，之前做過檢查，還要接受追加檢查。

至於安倍接受檢查的內容與結果，菅義偉表示，今後安倍有意主動做說明。

總務大臣高市早苗表示，今天在開內閣會議時，安倍的情況如往常一般，並不像媒體報導得那樣說什麼健康狀況嚴重。

高市表示，今後也會在安倍的帶領下好好地處理包括2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的防疫等的各項課題。

厚生勞動大臣加藤勝信表示，今天的內閣會議和往常的情況一樣，沒什麼變化。首相接受必要的檢查，以期讓健康狀況萬全，希望今後安倍也能持續帶領，處理好包括防疫對策等在內的課題。（編輯：高照芬）1090825

(中時新聞網)