教育部已經開放所有就讀學位的境外生返台，不過許多防疫旅館跟著漲價，讓境外生吃不消。教育部長潘文忠今天表示，全國檢疫旅館共有9000個房間，教育部會將聯繫窗口給大學，讓他們在選擇時可以就費用進行比較考量。此外，教育部將爭取更多中央檢疫所的床位供境外生隔離使用。

境外生權益小組表示，有大學原本已經與某防疫旅館約定每天2500元，沒想到近日該校學生卻被告知該旅館已經毀約漲價，未來新入境的境外生們恐怕要支付更高的居家檢疫費用。假設防疫旅館費用上漲至每日3500元，15天檢疫費用將高達5萬2500元，這已相當於私立大學一學期之學雜費總額。

另有大學表示，合作的檢疫旅館最近說要漲價，每天從原本的2000元漲到2300元，確實增加學生負擔。

一位陸生今年從國內大學取得碩士學位，然後繼續在台灣升學，9月起要到另一所大學讀碩士。他昨天回到台灣來，目前正住在檢疫旅館隔離中，一天要付2000元。

這位陸生說，今年從台灣各大學畢業的陸生，因為來台及返陸都要隔離14天，加上檢疫旅館費用太高，因此大約只有15％的學生回來。他因為還要繼續在台灣讀研究所，所以昨天入境，檢疫旅館的費用每天2000元，相較之下是比較便宜的。

這位陸生表示，有台大陸生住檢疫旅館一天要3600元，他又聽到台灣許多檢疫旅館最近都在漲價，這讓尚未入境的陸生壓力很大，但大家都還是想回台，只能咬著牙來付這筆費用。

潘文忠則表示，會將全國各檢疫旅館的聯繫資料給各大學，各大學在選擇時，可以將費用考慮進去。此外，目前中央流行疫情中心提供給境外生500個集中檢疫的床位，過去一直都未用滿，如果之後因為大量境外生入境而不夠，教育部將爭取更多，以減輕境外生的檢疫負擔。

(中時 )