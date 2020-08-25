巴西國家商品供應公司(CONAB) 最新預估顯示，2020/21榨季巴西全國糖產量預計較去年同期增加32%，至3933萬噸。此次預估數量高於5月份預估的3530萬噸。

據CONAB預估，20/21榨季巴西甘蔗收割量較去年同期下降0.1%，為6.42億噸，但高於5月份預估的6.3億噸。

預計20/21榨季巴西乙醇總產量為305.6億公升，較去年同期下降14.3%，其中甘蔗乙醇產量預計為278億公升，玉米乙醇產量為27億公升。(商品行情網)

(時報資訊)

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