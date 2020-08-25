《商情》CONAB估巴西糖產量增32％ 14:322020/08/25 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 巴西國家商品供應公司(CONAB) 最新預估顯示，2020/21榨季巴西全國糖產量預計較去年同期增加32%，至3933萬噸。此次預估數量高於5月份預估的3530萬噸。 據CONAB預估，20/21榨季巴西甘蔗收割量較去年同期下降0.1%，為6.42億噸，但高於5月份預估的6.3億噸。 預計20/21榨季巴西乙醇總產量為305.6億公升，較去年同期下降14.3%，其中甘蔗乙醇產量預計為278億公升，玉米乙醇產量為27億公升。(商品行情網) (時報資訊) #全國 #產量 #CONAB #榨季 #較去年同期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 晶圓代工 台積Q3市占衝54％ 04:102020/08/25 財經要聞 創1年多最大漲幅紀錄 需求增溫 美7月房價漲逾4％ 04:102020/08/25 全球財經 「疫」軍突起！康師傅上半年獲利 暴增逾58％ 09:102020/08/25 財經 《商情》漲多回檔 紐約原糖收低 10:172020/08/25 財經 《國際經濟》越南稻米出口超越泰國 躍居全球第二 10:342020/08/25 財經 畢業季求職潮湧現 7月失業率重返4％ 04:102020/08/25 財經要聞 《國際油價》颶風來襲 美國原油期貨反彈0.7％ 10:002020/08/25 財經 百大事故熱點 明年施工改善 04:102020/08/25 地方新聞 初期收益貢獻估增2％ 台新併保德信 六周後提申請 04:102020/08/25 金融．稅務 《半導體》易華電填息4成 Q3營運動能看升 11:082020/08/25 財經 財經熱門新聞 華為最後逃生門被封了 老謝曝一掛台廠遭殃 - 財經 別急著換機 傳iPhone 12推出後 2款手機大降價 - 財經 不怕華為禁令！台積電產能時程表出爐 2製程量產大提前 - 財經 台股逼近山頂 專家：散戶小心別碰這種人氣股 - 財經 陸晶片業EUV商機沒了 台積電狂砸千億採購撐起7奈米功臣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。