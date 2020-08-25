反應國際行情，中油今(25)日宣布調漲溶劑產品報價，其中甲苯漲幅近4%、二甲苯漲約1.5%，調整後牌價分別為每公升19.1元以及21.6元；據了解，時值亞洲輕油裂解廠歲修旺季，加上中國大範圍的洪災和利潤空間縮小，限制了煉油活動，導致市場供給明顯減少，支撐亞洲市場甲苯和二甲苯報價反彈走高，最新報價甲苯台灣CFR漲2.5%，報每公噸402.5美元，溶劑二甲苯SX韓國FOB漲1.5%，報價為每公噸398美元。(商品行情網)

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