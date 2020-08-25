《商情》中油：今(25)日起甲苯漲近4％、二甲苯漲1.5％ 14:322020/08/25 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 反應國際行情，中油今(25)日宣布調漲溶劑產品報價，其中甲苯漲幅近4%、二甲苯漲約1.5%，調整後牌價分別為每公升19.1元以及21.6元；據了解，時值亞洲輕油裂解廠歲修旺季，加上中國大範圍的洪災和利潤空間縮小，限制了煉油活動，導致市場供給明顯減少，支撐亞洲市場甲苯和二甲苯報價反彈走高，最新報價甲苯台灣CFR漲2.5%，報每公噸402.5美元，溶劑二甲苯SX韓國FOB漲1.5%，報價為每公噸398美元。(商品行情網) (時報資訊) #二甲苯 #甲苯 #溶劑 #中油 #國際行情 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《店頭市場》岱宇公司債 25日起預收款券 08:182020/08/25 財經 《國際油價》颶風來襲 美國原油期貨反彈0.7％ 10:002020/08/25 財經 農夫山泉今起招股 9月8日港股主機板上市 12:132020/08/25 兩岸 《國際金融》道瓊指數大洗牌 Salesforce、安進、漢威聯合入列 09:432020/08/25 財經 《美股掃瞄》蘋果、重啟經濟股帶頭衝 標普500首度漲破3400點 08:522020/08/25 財經 《商情》漲多回檔 紐約原糖收低 10:172020/08/25 財經 海浪過大 中油外海管線破裂漏油 04:102020/08/25 地方新聞 《商情》需求受天災拖累 鐵礦石報價走跌 11:422020/08/25 財經 看屋筆記：高雄苓雅區小森峻(個案＋價格分析) 11:012020/08/25 建案開箱-高雄 庫克執掌9年 蘋果漲破500美元 04:102020/08/25 全球財經 財經熱門新聞 華為最後逃生門被封了 老謝曝一掛台廠遭殃 - 財經 別急著換機 傳iPhone 12推出後 2款手機大降價 - 財經 不怕華為禁令！台積電產能時程表出爐 2製程量產大提前 - 財經 美股飆漲卻洩崩跌訊號？ 分析師提這數據點出真相 - 財經 銀行危機要來了 《富爸爸》作者：快買比特幣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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